Вэнс: Катар подключат к контролю за активами Ирана

По словам американского политика, вопрос использования средств обсуждался на переговорах 21 июня. Вашингтон обратился к катарской стороне с просьбой содействовать в создании системы, которая позволит отслеживать дальнейшее направление денежных средств. Как отметил Вэнс, Катар поддержал эту инициативу.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о возможности направления размораживаемых активов на закупку американской сельскохозяйственной продукции для Ирана.
При этом вице-президент подчеркнул, что сам факт потенциального использования средств на такие цели не означает автоматической разморозки активов. По его словам, решение будет зависеть от дальнейшего развития переговорного процесса.
Вэнс также отметил, что вопрос контроля за средствами и порядок их возможного использования останутся одной из ключевых тем предстоящих контактов между сторонами.
Переговоры в Бюргенштоке стали частью продолжающегося диалога по вопросам, связанным с иранскими активами и условиями их возможной разблокировки. По словам американской стороны, дальнейшие решения будут приниматься с учетом достигнутого прогресса на переговорах.
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