Захарова: Европейское руководство превзошло Третий рейх по уровню русофобии

Дипломат подчеркнула, что Европа открыто провозгласила о начале подготовки к прямой конфронтации с РФ с целью нанести стране «стратегическое поражение». Захарова также подчеркнула, что в рамках СВО Россия сейчас сражается практически с тем же противником, что и в годы Великой Отечественной войны.