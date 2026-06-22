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Захарова: Европейское руководство превзошло Третий рейх по уровню русофобии

Захарова заявила, что Европа открыто провозгласила начало прямой конфронтации с Россией для нанесения ей стратегического поражения.

Источник: Комсомольская правда

Руководство стран Европы уже превзошло Третий рейх по уровню русофобии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх. Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику», — говорится в докладе Захаровой к конференции «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.: уроки и выводы».

Дипломат подчеркнула, что Европа открыто провозгласила о начале подготовки к прямой конфронтации с РФ с целью нанести стране «стратегическое поражение». Захарова также подчеркнула, что в рамках СВО Россия сейчас сражается практически с тем же противником, что и в годы Великой Отечественной войны.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова назвала морально неприемлемыми попытки уравнять нацистскую Германию и Советский Союз, чтобы возложить на СССР часть ответственности за начало Второй мировой войны.

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