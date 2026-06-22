Stampa: ссора Мелони и Трампа встревожила Рим

Поводом для новой напряженности стали высказывания американского лидера о недавнем саммите G7 во Франции. Трамп заявил, что Мелони якобы просила его о совместной фотографии, на что итальянский премьер ответила, что эти слова не соответствуют действительности и подчеркнула, что ни она, ни Италия никого не умоляют.