NYT: власти Израиля приказали армии ограничить военные действия в Ливане

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что у армии нет никаких ограничений, и она останется на юге Ливана «столько, сколько потребуется». «Наши бойцы на юге Ливана обладают полной свободой действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы», — сказал он (цитата по The Jerusalem Post).