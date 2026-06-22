NYT: власти Израиля приказали армии ограничить военные действия в Ливане

Власти Израиля приказали армии ограничиться только оборонительными действиями на юге Ливана. При этом военнослужащие должны оставаться в пределах контролируемого Израилем участка — примерно 6 миль (9,6 км) к северу от израильской границы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что у армии нет никаких ограничений, и она останется на юге Ливана «столько, сколько потребуется». «Наши бойцы на юге Ливана обладают полной свободой действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы», — сказал он (цитата по The Jerusalem Post).
19 июня Израиль и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по объектам «Хезболлы». 20 июня Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац отдали приказ о прекращении ударов, сообщал израильский телеканал N12.