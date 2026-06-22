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Сергей Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече БРИКС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прилетел в Нью-Дели для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прилетел в Нью-Дели для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, участники мероприятия обсудят «пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности».

Также у Сергея Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.

В мае в Нью-Дели прошла встреча министров иностранных дел государств объединения (российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров). 12−13 сентября в индийской столице пройдет саммит БРИКС.

БРИКС — это влиятельное межгосударственное объединение, которое выступает важным двигателем мировой экономики и альтернативной платформой для международного сотрудничества. В своей деятельности объединение опирается на принципы консенсуса, равноправия и учета интересов каждого участника, число которых после расширения в 2024 году включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию.

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