Сергей Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече БРИКС

БРИКС — это влиятельное межгосударственное объединение, которое выступает важным двигателем мировой экономики и альтернативной платформой для международного сотрудничества. В своей деятельности объединение опирается на принципы консенсуса, равноправия и учета интересов каждого участника, число которых после расширения в 2024 году включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию.