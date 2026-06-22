Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей БРИКС

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия и Турция сделали все возможное для реализации стамбульских договоренностей 2022 года. По его словам, если бы не вмешательство Запада, работу удалось бы завершить. Секретарь Совбеза отметил, что Москва и Анкара сделали все возможное для подготовки документа, который мог бы быть реализован.