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WSJ: Трамп созывает Пентагон и оборонные компании для увеличения выпуска ракет

По данным газеты, президент США намерен призвать оборонную промышленность быстрее восполнять запасы американских вооружений, сократившиеся на фоне конфликта с Ираном.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп созвал на среду в Белом доме руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения ускоренного наращивания производства ракет и других боеприпасов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп намерен призвать оборонную промышленность быстрее восполнять запасы американских вооружений, сократившиеся на фоне конфликта с Ираном. Во встрече, как ожидается, примут участие заместитель министра обороны США Стивен Файнберг, а также представители Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace.

Как отмечает газета, Пентагон ранее достиг предварительных договоренностей с производителями об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако полноценное финансирование этих программ пока не утверждено Конгрессом. По данным WSJ, в проекте бюджета на 2027 финансовый год военное ведомство запросило $52,9 млрд на расширение производства 12 видов критически важных боеприпасов, включая ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD.

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