WSJ: Трамп созывает Пентагон и оборонные компании для увеличения выпуска ракет

Как отмечает газета, Пентагон ранее достиг предварительных договоренностей с производителями об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако полноценное финансирование этих программ пока не утверждено Конгрессом. По данным WSJ, в проекте бюджета на 2027 финансовый год военное ведомство запросило $52,9 млрд на расширение производства 12 видов критически важных боеприпасов, включая ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD.