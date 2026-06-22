Главы МИД ЛАГ утвердили кандидатуру нового генсека организации

«Главы МИД арабских стран, получившие соответствующие полномочия от лидеров своих государств, утвердили Набиля Фахми на пост генерального секретаря ЛАГ. Он будет занимать этот пост на протяжении 5 лет и официально вступит в должность 1 июля», — говорится в пресс-релизе МИД Египта. Решение было принято в ходе встречи министров стран ЛАГ в столице Иордании.