Главы МИД ЛАГ утвердили кандидатуру нового генсека организации

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) утвердили кандидатуру экс-главы МИД Египта Набиля Фахми в качестве нового генерального секретаря организации. Об этом сообщило египетское внешнеполитическое ведомство.
«Главы МИД арабских стран, получившие соответствующие полномочия от лидеров своих государств, утвердили Набиля Фахми на пост генерального секретаря ЛАГ. Он будет занимать этот пост на протяжении 5 лет и официально вступит в должность 1 июля», — говорится в пресс-релизе МИД Египта. Решение было принято в ходе встречи министров стран ЛАГ в столице Иордании.
В египетском ведомстве добавили, что Каир «приветствует этот шаг», и пожелали новому генсеку успешной работы. МИД арабской республики также поблагодарил уходящего главу ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, который занимал этот пост последние 10 лет, за его «неоценимый вклад в решение проблем арабского мира и отстаивание интересов стран ЛАГ перед лицом разнообразных вызовов».
29 марта египетский портал Ash-Shorouq объявил, что Фахми сменит Абу аль-Гейта на посту генсека ЛАГ. За его кандидатуру единогласно проголосовали все главы МИД арабских стран в ходе встречи в формате видеоконференции.
Фахми занимал должность министра иностранных дел Египта в период с 16 июля 2013 года по 8 июня 2014 года. До этого дипломат 9 лет (1999−2008) был послом в США.