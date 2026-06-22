Операция ФСБ по задержанию готовивших подрыв поезда в Подмосковье. Видео

ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье.
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали двоих россиян по подозрению в подготовке подрыва поезда с горюче-смазочными материалами (ГСМ) по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанные получили от куратора указание забрать из тайника самодельное взрывное устройство и планировали установить его на одном из участков железной дороги в Московском регионе. Перед этим они провели разведку местности и выбрали место для подрыва состава с ГСМ.
О планах разложить взрывчатку на путях на видео, опубликованном ФСБ, сообщает один из задержанных. Судя по кадрам, второго фигуранта задержали на кладбище.
При задержании сотрудники ведомства изъяли у подозреваемых средства связи, которые, как утверждает ФСБ, подтверждают их намерения.
В спецслужбе добавили, что задержанные дают признательные показания.
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