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США планируют ускорить производство ракет Patriot, Tomahawk и THAAD

Президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу с руководством Пентагона и представителями крупнейших оборонных корпораций страны.

Президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу с руководством Пентагона и представителями крупнейших оборонных корпораций страны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, основной темой переговоров станет ускорение производства ракет и других видов боеприпасов.

По данным издания, американский лидер намерен обсудить меры по быстрому восполнению военных запасов, которые сократились на фоне конфликта с Ираном. Встреча запланирована на среду.

Ожидается, что в переговорах примет участие заместитель министра обороны США Стивен Файнберг. Также приглашены представители компаний Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris Technologies, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace.

Как отмечает газета, Пентагон уже достиг предварительных соглашений с производителями о наращивании выпуска ракет Patriot и Tomahawk. Однако окончательное финансирование этих программ пока не одобрено Конгрессом США.

Согласно информации WSJ, в проекте бюджета на 2027 финансовый год Министерство обороны запросило 52,9 миллиарда долларов на расширение производства 12 наиболее востребованных видов боеприпасов. В перечень вошли ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD.

По данным издания, обсуждение в Белом доме должно определить дальнейшие шаги по ускорению производственных программ и координации действий между военным ведомством и оборонной промышленностью для увеличения объемов выпуска стратегически важных вооружений.

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