Трудноуправляемая ситуация: Минск заявил о вынужденном ответе на угрозы вместе с Москвой

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале высказал мнение о возможных ударах Киева по белорусской территории. Парламентарий связал гипотетическое развитие событий с желанием украинского руководства удержать власть через эскалацию. Дмитрук допустил применение беспилотников и диверсий против инфраструктуры республики, но исключил сухопутную операцию из-за нехватки ресурсов у ВСУ. При этом он отмечал, что подобные действия рассматриваются в том числе как попытка давления на Минск как на союзника Москвы и смена власти в республике.