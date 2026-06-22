Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трудноуправляемая ситуация: Минск заявил о вынужденном ответе на угрозы вместе с Москвой

Минск и Москва вынуждены отвечать на возникающие угрозы в условиях глобальной нестабильности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета в ходе виртуального круглого стола «Милитаризация Европы». Мероприятие организовало постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ.

«Белоруссия и Россия вынуждены отвечать в оборонной и превентивной манере, но не ограничены этим», — говорится в сообщении.

Дипломат констатировал наличие в мире тенденций к эскалации. По его оценке, текущая ситуация становится трудноуправляемой. В этой связи Белоруссия и Россия вынуждены принимать ответные меры оборонительного и превентивного характера. При этом Секрета подчеркнул, что действия союзников не ограничиваются только оборонной сферой. Он отметил, что Минск и Москва активно продвигают мирные инициативы. Их цель заключается в предотвращении наиболее опасных вариантов развития международной обстановки.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале высказал мнение о возможных ударах Киева по белорусской территории. Парламентарий связал гипотетическое развитие событий с желанием украинского руководства удержать власть через эскалацию. Дмитрук допустил применение беспилотников и диверсий против инфраструктуры республики, но исключил сухопутную операцию из-за нехватки ресурсов у ВСУ. При этом он отмечал, что подобные действия рассматриваются в том числе как попытка давления на Минск как на союзника Москвы и смена власти в республике.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше