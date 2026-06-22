«Этому нет оправдания»: Такер Карлсон публично разорвал с республиканцами после 35 лет верности

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель и медиаперсона, получивший наибольшую известность как ведущий самого рейтингового вечернего шоу на Fox News (2016−2023), где он сформировал идеологию трампизма и жёстко критиковал либеральный истеблишмент, иммиграционную политику и внешнеполитические интервенции США. После внезапного увольнения с Fox News весной 2023 года он запустил собственное шоу в соцсети X (Twitter), а в феврале 2024 года взял нашумевшее интервью у Владимира Путина, став первым западным журналистом такого уровня, сделавшим это с начала конфликта на Украине, что закрепило за ним статус одного из самых влиятельных и противоречивых голосов в современных американских медиа.