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В Бейруте волонтеры Победы зажгли 1 418 свечей в День памяти и скорби

Инсталляцию выложили на площади перед храмом Успения Пресвятой Богородице в районе Хамра, рассказала организатор мероприятия Татьяна Хелу.

БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Группа ливанских волонтеров Победы вместе с соотечественниками и выпускниками российских вузов провела в Бейруте памятную акцию, посвященную 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС организатор мероприятия Татьяна Хелу.

«Участники акции “Огненные картины войны” выложили на площади перед храмом Успения Пресвятой Богородице в районе Хамра инсталляцию из 1 418 свечей», — рассказала лидер местных волонтеров, напомнив, что битва с фашизмом продолжалась 1 418 дней и ночей.

Протоиерей Николай Смейра, отслуживший панихиду по погибшим воинам, высоко оценил подвиг солдат, сражавшихся с гитлеровской Германией. «Это были лучшие сыны Великой России, которые принесли народам мир на многие годы, мы склоняем головы перед их подвигом», — сказал ливанский священник.

Юная участница акции Стефани Риф отметила, что считает своим долгом присутствовать на всех патриотических мероприятиях в память о Великой Отечественной войне и ее героях. «22 июня 1941 года был тяжелым днем в российской истории, и, хотя мы живем в Ливане, мы вспоминаем эту дату и чтим всех, кто пережил военные годы», — сказала девочка.

С наступлением сумерек на площадке перед храмом высветилась надпись «Ливан помнит! 1941 — 1945» и контур звезды с пламенем Вечного огня посередине, символизирующей мужество, стойкость и память о павших защитниках Отечества. Под стук метронома прошла минута молчания, после которой прозвучали песни и мелодии, посвященные войне.