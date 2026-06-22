В Бейруте волонтеры Победы зажгли 1 418 свечей в День памяти и скорби

Юная участница акции Стефани Риф отметила, что считает своим долгом присутствовать на всех патриотических мероприятиях в память о Великой Отечественной войне и ее героях. «22 июня 1941 года был тяжелым днем в российской истории, и, хотя мы живем в Ливане, мы вспоминаем эту дату и чтим всех, кто пережил военные годы», — сказала девочка.