Трамп поздравил своего сторонника с победой на выборах президента Колумбии

Абелардо де ла Эсприэлья по результатам подсчета 99,9% бюллетеней во втором туре выборов набирал 49,66% голосов. Политик позиционирует себя как сторонника Дональда Трампа. Его соперник Иван Сепеда, кандидат от коалиции левых сил и последователь нынешнего президента, набрал 48,7%. Первый тур выборов прошел 31 мая, по его итогам никто не набрал больше 50% голосов. Действующий глава государства Густаво Петро на новый срок не переизбирается.