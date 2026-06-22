«Агрессивная активность»: Постпред РФ при ООН резко осудила планы Израиля в Сирии

Дополнительную нагрузку на население, по её словам, создали паводки в районе Евфрата. Последствия стихии затронули десятки тысяч человек, а объектам инфраструктуры был нанесён ущерб. Евстигнеева подчеркнула необходимость поддержки долгосрочных программ развития и укрепления государственных механизмов. Она напомнила, что Россия продолжает взаимодействие с Сирией и сохраняет образовательные программы для сирийских граждан.