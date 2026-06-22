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WSJ: Трамп обсудит с Пентагоном наращивание производства ракет

Президент США Дональд Трамп проведет 24 июня в Белом доме встречу с руководством Пентагона и главами оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства ракет и других вооружений. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CBS News со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп проведет 24 июня в Белом доме встречу с руководством Пентагона и главами оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства ракет и других вооружений. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CBS News со ссылкой на источники.

По информации WSJ, во встрече примет участие в том числе замминистра обороны США Стив Файнберг, а также представители Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace. Изначально встреча была запланирована на 11−12 июня, но была перенесена из-за продолжающихся переговоров с Ираном.

Ранее Пентагон достиг с производителями предварительных договоренностей об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако Конгресс еще не утвердил финансирование, отмечает WSJ.

Администрация США предложила Конгрессу увеличить военный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных $1,5 трлн. Это на $445 млрд, то есть на 42% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон идет на рекорд».

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