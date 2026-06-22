WSJ: Трамп обсудит с Пентагоном наращивание производства ракет

По информации WSJ, во встрече примет участие в том числе замминистра обороны США Стив Файнберг, а также представители Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace. Изначально встреча была запланирована на 11−12 июня, но была перенесена из-за продолжающихся переговоров с Ираном.