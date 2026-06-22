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В Анкаре запретили общественные акции и запуски дронов из-за саммита НАТО

Запрет будет действовать 13 дней, сообщило управление губернатора провинции.

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Анкары ввели дополнительные меры безопасности и контроля в связи с июльским саммитом НАТО и запретили на 13 дней проведение любых акций и митингов и запуск дронов. Об этом сообщило управление губернатора провинции Анкара.

«В рамках подготовки к 36-му саммиту НАТО, который состоится в Анкаре 7−8 июля 2026 года, были приняты необходимые меры безопасности для обеспечения как безопасности саммита, так и поддержания общественного порядка», — сообщили власти.

На «период 13 дней, с 00:00 28 июня 2026 года до 23:59 10 июля 2026 года запрещены полеты любых беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве провинции». Исключение делается только по отдельному разрешению губернатора.

В эти же даты «запрещены любые собрания, демонстрации, заявления для прессы, голодовки, сидячие забастовки, протесты, митинги, установка стендов, палаток, распространение листовок и брошюр, развешивание плакатов и баннеров как на открытых, так и на закрытых территориях».

Кроме того, силы безопасности получили инструкции «предотвращать въезд посторонних транспортных средств и проход лиц в установленные особые зоны, включая места проведения саммита, места размещения делегаций». Такие же меры будут приняты и на всех автодорогах, выделенных для протокольного передвижения делегаций и участников саммита.

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