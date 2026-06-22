В Анкаре запретили общественные акции и запуски дронов из-за саммита НАТО

Кроме того, силы безопасности получили инструкции «предотвращать въезд посторонних транспортных средств и проход лиц в установленные особые зоны, включая места проведения саммита, места размещения делегаций». Такие же меры будут приняты и на всех автодорогах, выделенных для протокольного передвижения делегаций и участников саммита.