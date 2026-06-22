РИМ, 22 июн — РИА Новости. Брюссель продолжает ставить все на эскалацию конфликта на Украине, игнорируя любые попытки его мирного решения, считает евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле.
«Брюссель продолжает ставить все на эскалацию, игнорируя любые попытки дипломатического решения (конфликта на Украине — ред.). Тем временем европейские граждане расплачиваются за политику, которая привела лишь к разрушениям, нестабильности и возобновлению напряженности», — написал он в соцсети Х.
Пост евродепутата сопровождается заявлением профессора римского университета Luiss Алессандро Орсини, который обвинил Владимира Зеленского в желании за счет конфликта получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина не в состоянии произвести.
«Пока Европа продолжает тратить миллиарды на разжигание конфликта, никто не осмеливается задать простой вопрос: где мирная стратегия?» — заключил Делла Валле.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.