Al Hadath: Франция не поддержит снятие санкций с Ирана

По данным его источника во французском министерстве иностранных дел, Париж «будет препятствовать снятию санкций с Ирана, если это войдет в противоречие с интересами безопасности Франции». Тот же источник отметил, что «достигнутое соглашение между Ираном и США является лишь первым шагом, а следующие шаги станут наиболее сложными».