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Al Hadath: Франция не поддержит снятие санкций с Ирана

Источник телеканала в МИД Франции считает, что ливанский вопрос станет причиной провала соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Париж не станет поддерживать процесс снятия санкций с Ирана, если он будет идти вразрез с вопросами безопасности Франции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источника во французском министерстве иностранных дел, Париж «будет препятствовать снятию санкций с Ирана, если это войдет в противоречие с интересами безопасности Франции». Тот же источник отметил, что «достигнутое соглашение между Ираном и США является лишь первым шагом, а следующие шаги станут наиболее сложными».

Источник в МИД Франции скептически отнесся к будущему ирано-американских договоренностей, указав, что, по его убеждению, «ливанский вопрос станет причиной провала соглашения между Тегераном и Вашингтоном».

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