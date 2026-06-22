Al Hadath: Франция не поддержит снятие санкций с Ирана

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Париж не станет поддерживать процесс снятия санкций с Ирана, если он будет идти вразрез с вопросами безопасности Франции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным его источника во французском министерстве иностранных дел, Париж «будет препятствовать снятию санкций с Ирана, если это войдет в противоречие с интересами безопасности Франции». Тот же источник отметил, что «достигнутое соглашение между Ираном и США является лишь первым шагом, а следующие шаги станут наиболее сложными».
Источник в МИД Франции скептически отнесся к будущему ирано-американских договоренностей, указав, что, по его убеждению, «ливанский вопрос станет причиной провала соглашения между Тегераном и Вашингтоном».