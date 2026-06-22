В Новой Москве мужчина, похитивший и убивший собаку, получил срок

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мужчина, похитивший и убивший собаку в Новой Москве, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре столицы.
«Укравший и убивший собаку Сергей Пай приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы… С учетом доказательств… 67-летний Пай признан виновным по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель)… Отбывать наказание Пай будет в колонии-поселении», — говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе «Макс».
Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.
В ноябре прошлого года в прокуратуре Москвы сообщали, что 67-летний мужчина вблизи гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сима. Посадив собаку к себе в машину, он скрылся, после чего вывез в безлюдное место и там убил животное с помощью ножа и молотка. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Мужчина был арестован.