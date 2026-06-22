В Новой Москве мужчина, похитивший и убивший собаку, получил срок

В ноябре прошлого года в прокуратуре Москвы сообщали, что 67-летний мужчина вблизи гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сима. Посадив собаку к себе в машину, он скрылся, после чего вывез в безлюдное место и там убил животное с помощью ножа и молотка. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Мужчина был арестован.