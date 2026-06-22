Такер Карлсон заявил о прекращении поддержки республиканцев

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает ни Республиканскую партию США, ни Демократическую партию. Об этом он рассказал в подкасте Cant Be Censored.
По словам Карлсона, причиной такого решения стало его разочарование политическим курсом обеих партий. Журналист считает, что американские политики уделяют больше внимания интересам других государств, чем вопросам, затрагивающим собственных граждан.
Он отметил, что на протяжении 35 лет голосовал за республиканцев и оставался сторонником партии. Однако теперь, по его мнению, поддерживать политическую силу, которая, как он считает, не ставит интересы Соединенных Штатов на первое место, невозможно.
Карлсон также сообщил, что изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу. Журналист, ранее неоднократно выступавший в поддержку политика, заявил о серьезных разногласиях с нынешним курсом американской администрации.
Особую критику он высказал в адрес внешнеполитических решений Вашингтона, в том числе действий в отношении Ирана. По словам Карлсона, именно эти вопросы стали одной из ключевых причин его отказа от прежней политической позиции.
Такер Карлсон получил широкую известность благодаря работе на телеканале Fox News, где долгое время вел одну из самых популярных общественно-политических программ в США. После ухода с телевидения он продолжил заниматься журналистикой и регулярно комментирует вопросы внутренней и внешней политики страны на собственных медиаплощадках.
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