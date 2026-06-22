Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продовольствия у США

«Размораживаемые средства будут направляться на закупку продовольствия. И продовольствие будет приобретаться эксклюзивно через Соединенные Штаты, у наших фермеров», — сказал он, комментируя в Белом доме в присутствии журналистов ход переговоров Тегерана и Вашингтона. При этом Трамп упомянул конкретно закупки кукурузы и сои.