Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продовольствия у США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Размораживаемые активы Ирана будут использованы для приобретения продовольствия у Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Размораживаемые средства будут направляться на закупку продовольствия. И продовольствие будет приобретаться эксклюзивно через Соединенные Штаты, у наших фермеров», — сказал он, комментируя в Белом доме в присутствии журналистов ход переговоров Тегерана и Вашингтона. При этом Трамп упомянул конкретно закупки кукурузы и сои.
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