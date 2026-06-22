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Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продовольствия у США

Президент Соединенных Штатов конкретно упомянул закупки кукурузы и сои.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Размораживаемые активы Ирана будут использованы для приобретения продовольствия у Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Размораживаемые средства будут направляться на закупку продовольствия. И продовольствие будет приобретаться эксклюзивно через Соединенные Штаты, у наших фермеров», — сказал он, комментируя в Белом доме в присутствии журналистов ход переговоров Тегерана и Вашингтона. При этом Трамп упомянул конкретно закупки кукурузы и сои.

Американский вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее сообщил, что Катар поможет создать механизм контроля над расходованием размораживаемых иранских авуаров.

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