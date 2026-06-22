Вице-спикер Сената Польши вернул Украине две госнаграды в знак протеста

Вице-спикер Сейма Польши Михал Каминский принял решение официально вернуть две государственные награды Украины. О своём решении функционер сообщил в письме украинскому послу.
Ранее польский политик был удостоен орденов за активную деятельность в поддержку европейской интеграции Киева.
В письме Каминский выразил недоумение тем, что после многолетней поддержки со стороны Польши и Европы Украина до сих пор не осудила виновников Волынской резни и массовых убийств поляков, совершенных ОУН* и УПА*.
«Трудно понять, почему Украина продолжает находить героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений», — заявил Каминский.
Вице-спикер добавил, что Польша обязана реагировать на признание кумирами тех, кто совершал массовые преступления против мирного населения.
*Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.