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Вице-спикер Сената Польши вернул Украине две госнаграды в знак протеста

Вице-маршал Сейма Польши демонстративно вернул Украине две государственные награды.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Сейма Польши Михал Каминский принял решение официально вернуть две государственные награды Украины. О своём решении функционер сообщил в письме украинскому послу.

Ранее польский политик был удостоен орденов за активную деятельность в поддержку европейской интеграции Киева.

В письме Каминский выразил недоумение тем, что после многолетней поддержки со стороны Польши и Европы Украина до сих пор не осудила виновников Волынской резни и массовых убийств поляков, совершенных ОУН* и УПА*.

«Трудно понять, почему Украина продолжает находить героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений», — заявил Каминский.

Вице-спикер добавил, что Польша обязана реагировать на признание кумирами тех, кто совершал массовые преступления против мирного населения.

*Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.