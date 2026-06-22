Губерниев: раньше я был уверен в Криштиану, но он сегодня полено

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающем команды Аргентины Лионеле Месси.
«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело Месси, сильный и командный игрок! Мощный и великий! Но уступающий Марадоне в футбольном мастерстве!» — написал он.
22 июня Месси оформил дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Австрией. Благодаря этим голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, обойдя Мирослава Клозе.
А в первом туре Месси оформил хет-трик в игре с Алжиром.
Роналду же на этом турнире пока не отметился результативными действиями.
Ранее Петер Шмейхель заявил, что гол Месси в ворота команды Австрии в матче ЧМ-26 нельзя было засчитывать.