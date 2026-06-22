Такер Карлсон не будет поддерживать Республиканскую партию

Ранее Карлсон был активным сторонником Трампа и агитировал избирателей в его поддержку. Он также поддерживал политику нынешнего президента после его повторной инаугурации 20 января 2025 года. После ряда внешнеполитических шагов действующей администрации, в особенности начала операции против Ирана, Карлсон перешел в оппозицию президенту и стал резко критиковать его политику.