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Такер Карлсон не будет поддерживать Республиканскую партию

Республиканцы ставят интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан, заявил журналист в интервью авторам подкаста Can’t Be Censored.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что более не намерен поддерживать Республиканскую партию США. Об этом он заявил в интервью авторам подкаста Can’t Be Censored.

«Я не буду поддерживать Республиканскую партию. Ни за что не буду поддерживать Республиканскую партию. Демократическую партию тоже. Не знаю, что я буду делать», — сказал он.

«Как я или любой другой американский избиратель может поддерживать политическую партию, которая не является лояльной Соединенным Штатам и ставит интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан», — добавил журналист.

Ранее Карлсон заявил, что разочаровался в политике нынешней американской администрации. Сам журналист назвал датой разрыва между ним и хозяином Белого дома Дональдом Трампом 28 февраля — день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Ранее Карлсон был активным сторонником Трампа и агитировал избирателей в его поддержку. Он также поддерживал политику нынешнего президента после его повторной инаугурации 20 января 2025 года. После ряда внешнеполитических шагов действующей администрации, в особенности начала операции против Ирана, Карлсон перешел в оппозицию президенту и стал резко критиковать его политику.

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