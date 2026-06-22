Глава МИД Омана и спикер парламента Ирана обсудили безопасность в Ормузе

«Стороны подчеркнули важность использования текущего дипломатического момента для поддержки мирных усилий, укрепления перемирия и стабильности, что повысит шансы на снижение напряженности, сохранит безопасность региона и безопасность морского судоходства в Ормузском проливе и международных коридорах», — указывается в заявлении.
В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения, принципы добрососедства и последние события на Ближнем Востоке. Иранская делегация прибыла в султанат с официальным визитом после переговоров с представителями США в Швейцарии.
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