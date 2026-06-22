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Глава МИД Омана и спикер парламента Ирана обсудили безопасность в Ормузе

В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения, принципы добрососедства и последние события на Ближнем Востоке.

ДОХА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди провел в Маскате переговоры со спикером Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и главой иранского МИД Аббасом Арагчи. Об этом сообщило оманское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны подчеркнули важность использования текущего дипломатического момента для поддержки мирных усилий, укрепления перемирия и стабильности, что повысит шансы на снижение напряженности, сохранит безопасность региона и безопасность морского судоходства в Ормузском проливе и международных коридорах», — указывается в заявлении.

В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения, принципы добрососедства и последние события на Ближнем Востоке. Иранская делегация прибыла в султанат с официальным визитом после переговоров с представителями США в Швейцарии.

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