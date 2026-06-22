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Премьер Болгарии Радев возглавил партию «Прогрессивная Болгария»

Решение о регистрации «Прогрессивной Болгарии» не является окончательным и может быть обжаловано в течение семи дней в Верховном кассационном суде.

СОФИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Софийский городской суд (СГС) официально зарегистрировал партию «Прогрессивная Болгария». В решении суда указано, что в качестве ее председателя в документы вписан премьер-министр страны Румен Радев.

«СГС принял решение вписать в регистр политических партий “Прогрессивную Болгарию”, в принятых судом документах установлено, что все требования по учреждению и регистрации партии соблюдены. Румен Радев вписан в регистр в качестве председателя партии», — говорится в сообщении пресс-службы СГС.

Решение о регистрации «Прогрессивной Болгарии» не является окончательным и может быть обжаловано в течение семи дней в Верховном кассационном суде, эксперты оценивают такой вариант как маловероятный.

Учредительное собрание партии «Прогрессивная Болгария» состоялось накануне досрочных парламентских выборов 19 апреля. 9 июня СГС рассмотрел заявление о регистрации партии и 22 июня опубликовал свое решение.

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