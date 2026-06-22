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Меркурис: высказывания Медведева об Украине сигнализируют о новых ударах по Киеву

Высказывания об Украине, с которыми выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сигнализируют о новых ударах по центрам принятия решений в Киеве.

Высказывания об Украине, с которыми выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сигнализируют о новых ударах по центрам принятия решений в Киеве.

Такую точку зрения выразил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Медведев дал понять, что время пришло и что наступит момент, когда будут нанесены крупные удары по Киеву.

«Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом», — сказал Меркурис.

Ранее Медведев заявил, что какие-либо правила в отношении неонацистского киевского режима утратили свою силу.

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