Высказывания об Украине, с которыми выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сигнализируют о новых ударах по центрам принятия решений в Киеве.
Такую точку зрения выразил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Медведев дал понять, что время пришло и что наступит момент, когда будут нанесены крупные удары по Киеву.
«Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом», — сказал Меркурис.
Ранее Медведев заявил, что какие-либо правила в отношении неонацистского киевского режима утратили свою силу.