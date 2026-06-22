Франция пригрозила блокировать снятие санкций с Ирана

Франция не намерена поддерживать снятие санкций с Ирана, если такой шаг будет противоречить интересам национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник во французском Министерстве иностранных дел.
По данным собеседника телеканала, Париж готов препятствовать отмене ограничительных мер в отношении Тегерана в случае возникновения угроз для собственных интересов в сфере безопасности.
Источник также отметил, что достигнутые договоренности между Ираном и США следует рассматривать лишь как начальный этап переговорного процесса. По его словам, основные трудности могут возникнуть на следующих стадиях обсуждений.
Собеседник Al Hadath выразил сомнение в устойчивости будущих соглашений между Вашингтоном и Тегераном. Он считает, что одним из ключевых препятствий может стать ситуация, связанная с Ливаном.
По мнению источника, именно ливанская проблематика способна осложнить дальнейшее развитие переговоров и поставить под вопрос реализацию достигнутых договоренностей между сторонами.
При этом официальных заявлений французских властей по поводу возможного противодействия снятию санкций с Ирана на момент публикации телеканал не приводил. Информация основана на данных анонимного источника во внешнеполитическом ведомстве Франции.
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