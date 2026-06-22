Евстигнеева: Поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на фронте

Кроме этого, Евстигнеева прокомментировала влияние поставок западного оружия на ситуацию на передовой. Она подчеркнула, что ни военная помощь Киеву со стороны Запада, ни экономические ограничения, ни внешнее давление на РФ не окажут влияния на ход боевых действий.