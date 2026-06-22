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В США заявили, что поставки через Ормуз восстановились до докризисного уровня

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что два дня назад был установлен рекордный показатель по суточным объемам поставок энергоресурсов через пролив.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти и газа через Ормузский пролив уже восстановились до докризисного уровня.

«Мы поставляем нефть через Ормузский пролив и природный газ на докризисном уровне. Мы могли бы и превзойти их», — сказал он журналистам в Белом доме.

Райт также добавил, что два дня назад был установлен рекордный показатель по суточным объемам поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.

20 июня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. 21 июня иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти.

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