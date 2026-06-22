В США заявили, что поставки через Ормуз восстановились до докризисного уровня

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти и газа через Ормузский пролив уже восстановились до докризисного уровня.
«Мы поставляем нефть через Ормузский пролив и природный газ на докризисном уровне. Мы могли бы и превзойти их», — сказал он журналистам в Белом доме.
Райт также добавил, что два дня назад был установлен рекордный показатель по суточным объемам поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.
20 июня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. 21 июня иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти.