В США заявили, что поставки через Ормуз восстановились до докризисного уровня

20 июня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. 21 июня иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти.