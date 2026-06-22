В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала

МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Участок автомобильной дороги регионального значения закрыт в Унцукульском районе Дагестана из-за скального обвала, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.
«В Унцукульском районе, на участке км 43 автомобильной дороги регионального значения “Буйнакск — Гимры — Чирката” произошел обвал скальных пород верхового откоса. Дорога на участке Временный поселок — Ахульго закрыта», — говорится в сообщении.
Проехать можно по автомобильной дороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» через село Ашильта.
В ведомстве отметили, что из-за непрекращающегося камнепада работы по расчистке дороги пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Открыть движение по временной схеме планируется не позднее вечера вторника.