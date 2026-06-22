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Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива

Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер констатировал, что ситуация в районе пролива складывается благоприятно. Он подчеркнул, что все ограничения сняты и морской коридор функционирует в штатном режиме. Трамп также обратил внимание на возросшую интенсивность судоходства. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции подтвердил открытие Ормузского пролива и его работу в обычном режиме. Он заявил о создании системы координации, направленной на обеспечение безопасности морских маршрутов. Вэнс отметил снижение цен на энергоносители на мировых рынках и рост объёмов проходящих через пролив нефти и газа. Он также указал на разработку механизма разминирования акватории. Кроме того, Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в проливе, а ранее Дональд Трамп допускал возможность введения платы за проход судов через этот стратегический коридор.

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