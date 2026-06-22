Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции подтвердил открытие Ормузского пролива и его работу в обычном режиме. Он заявил о создании системы координации, направленной на обеспечение безопасности морских маршрутов. Вэнс отметил снижение цен на энергоносители на мировых рынках и рост объёмов проходящих через пролив нефти и газа. Он также указал на разработку механизма разминирования акватории. Кроме того, Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в проливе, а ранее Дональд Трамп допускал возможность введения платы за проход судов через этот стратегический коридор.