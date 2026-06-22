Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на поле боя и последовательно достигают целей специальной военной операции.
С таким заявлением выступила в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.
«СВО последовательно достигает поставленных целей», — цитирует её РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет достичь своих целей в ситуации с Украиной.
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