В Сухуме выложили из горящих свечей цифру «85» и слово «помним»

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба, руководитель администрации президента республики Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководство Министерства обороны Абхазии, представители общественности. Участники акции выложили из горящих свечей цифру «85» и слово «помним». На площади у памятника также разместили выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг», инициированную посольством России в Абхазии. Экспозиция создана Музеем Победы совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами. Это 30 планшетов с фотографиями, письмами, документами, свидетельствующими о подвиге участников приграничных сражений 1941 года на всем протяжении фронта — на земле, в море и воздухе. На фото запечатлены подвиги не только тех, кто сражался на передовой, но и тех, кто приближал победу самоотверженным трудом в тылу.