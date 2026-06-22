В Сухуме выложили из горящих свечей цифру «85» и слово «помним»

СУХУМ, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, прошла в Сухуме у памятника Защитникам Кавказа, передает корреспондент ТАСС. Акцию организовали представительство Россотрудничества в Абхазии при поддержке посольства России в Абхазии, администрации Сухума, Музея боевой славы им. В. Г. Ардзинбы, представителей «Бессмертного полка» и абхазского отделения «Волонтерской роты».
В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба, руководитель администрации президента республики Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководство Министерства обороны Абхазии, представители общественности. Участники акции выложили из горящих свечей цифру «85» и слово «помним». На площади у памятника также разместили выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг», инициированную посольством России в Абхазии. Экспозиция создана Музеем Победы совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами. Это 30 планшетов с фотографиями, письмами, документами, свидетельствующими о подвиге участников приграничных сражений 1941 года на всем протяжении фронта — на земле, в море и воздухе. На фото запечатлены подвиги не только тех, кто сражался на передовой, но и тех, кто приближал победу самоотверженным трудом в тылу.
«Прошло уже 85 лет с того момента, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Великая Отечественная война, длившаяся долгих четыре года, трагедией вошла в каждую советскую семью, в одночасье разрушились надежды миллионов семей, поломаны судьбы целых поколений, молодые ребята, только закончившие школы, забыв о возрасте отправлялись на войну. Многие так и не узнали все прелести детства и беззаботной молодости», — сказал на митинге и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников. Он отметил, что память о тех грозных годах, как неутихающая скорбь навсегда останется в сердцах.
«22 июня 1941 года день, который принес неожиданность и изменил судьбу миллионов людей, день, когда мирная жизнь перестала быть таковой, день, когда в Советский Союз вероломно вошла фашистская Германия. Это было не только начало войны, но и начало самых трудных испытаний советского народа», — сказал Владимир Делба на митинге.
Глава правительства отметил, что война стала поистине всенародной, более 55 тыс. уроженцев Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной, 17,5 тыс. из них сложили свои головы за победу. «Сегодня наша главная задача — сохранить память о них, передать ее молодым поколениям в качестве ценного наследия и ни в коем случае не допускать переписывания истории. Вечная память героям, слава народу-победителю», — подчеркнул Владимир Делба.