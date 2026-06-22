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Зеленский со слезами на глазах оплакивает уход Стармера, считает Гэллоуэй

Гэллоуэй: Зеленский со слезами оплакивает уход Стармера.

ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

«Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств — Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», — заявил Гэллоуэй в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Гэллоуэй добавил, что британский народ ликует после новости об уходе Стармера, подчеркнув, что за два года его правления в стране было покончено со свободой слова.

«Я танцевал на его политической могиле. Я нахожусь в политическом изгнании именно из-за него», — сказал политик.

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