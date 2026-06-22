Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что решит проблему с нежеланием Израиля вывести войска из Ливана

Президент США назвал себя «специалистом по решению проблем», отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он сможет урегулировать проблему вокруг нежелания Израиля выводить войска из южных регионов Ливана.

«Я специалист по решению проблем, я решаю проблемы очень быстро, в том числе с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — прим. ТАСС)», — сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее в понедельник Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль пока не намерен выводить свои войска с ливанской территории. «Я твердо убежден, что мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны», — указал израильский премьер.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше