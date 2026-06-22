Трамп заявил, что решит проблему с нежеланием Израиля вывести войска из Ливана

Ранее в понедельник Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль пока не намерен выводить свои войска с ливанской территории. «Я твердо убежден, что мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны», — указал израильский премьер.