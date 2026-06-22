Трамп заявил, что решит проблему с нежеланием Израиля вывести войска из Ливана

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он сможет урегулировать проблему вокруг нежелания Израиля выводить войска из южных регионов Ливана.
«Я специалист по решению проблем, я решаю проблемы очень быстро, в том числе с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — прим. ТАСС)», — сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее в понедельник Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль пока не намерен выводить свои войска с ливанской территории. «Я твердо убежден, что мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны», — указал израильский премьер.