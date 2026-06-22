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Михал Каминьский сообщил о возврате двух украинских госнаград

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский объявил о возврате двух государственных наград Украины.

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский объявил о возврате двух государственных наград Украины. О своем решении политик сообщил в письме послу Украины в Польше Василию Боднару.

В обращении Каминьский пояснил, что причиной такого шага стали действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского, а также позиция значительной части украинского политического сообщества. По словам польского политика, он больше не считает возможным хранить награды, которыми был отмечен за поддержку европейской интеграции Украины.

Вице-спикер сената подчеркнул, что его решение связано с отсутствием, по его мнению, однозначной оценки со стороны украинских властей и политической элиты в отношении виновников Волынской трагедии и массовых убийств польских граждан.

Каминьский отметил, что принял это решение с сожалением. При этом он заявил, что полноценные партнерские отношения между народами должны строиться на уважении к памяти жертв, правде и взаимном доверии.

О каких именно наградах идет речь, в письме не уточняется. Вместе с тем в открытых источниках содержится информация, что в 2008 году польский политик был награжден украинским орденом «За заслуги» III степени.

Вопрос оценки событий Волынской трагедии остается одной из наиболее чувствительных тем в отношениях между Варшавой и Киевом. Периодически он становится предметом политических дискуссий и вызывает резонанс как в Польше, так и на Украине.

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