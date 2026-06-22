Шляпа из Вьетнама, толчок от Ибрагимовича и шутка президента ФИФА: почему стримеру доверили транслировать игры ЧМ

21‑летний американский стример из Огайо Даррен Уоткинс‑младший, известный как IShowSpeed, заключил контракт с ФИФА, который позволит ему транслировать матчи чемпионата мира на своём канале с 55 млн подписчиков. Среди первых встреч, которые покажет на своей площадке блогер и ярый фанат Криштиану Роналду в прямом эфире, — Аргентина — Австрия, Норвегия — Франция и Колумбия — Португалия. Это уникальный случай в истории мундиалей.
В рамках соглашения с ФИФА блогер IShowSpeed будет вести стримы с чемпионата мира, комментируя игры в своей фирменной гиперэмоциональной манере. Он проведёт так называемый «любительский каст» встреч групповой стадии, а также игр плей-офф, включая решающие поединки турнира.
Кто такой IShowSpeed.
Даррен Уоткинс-младший — американский стример из Цинциннати. Свой никнейм он придумал в 12 лет, когда регистрировал аккаунт в соцсетях. Ещё в детстве друзья прозвали его Speed («Скорость») за умение быстро бегать.
В 2016 году Уоткинс создал канал, где публиковал видео с прохождением игр.
На старте карьеры он увлекался баскетбольным симулятором NBA 2K18, однако резкий скачок популярности случился лишь в 2021-м — благодаря роликам со стримов, которые стали вирусными в TikTok. К лету следующего года количество подписчиков на его канале выросло в 10 раз.
Сейчас на IShowSpeed подписано более 55 млн человек. Он прославился взрывными реакциями на футбольные матчи и безграничной любовью к Криштиану Роналду.
Speed — ярый фанат португальца, считает его лучшим игроком в истории и принципиально отрицает величие Лионеля Месси. В июне 2023 года блогер встретился с кумиром и прокричал перед ним фирменное Siuuu. Также Даррен набил татуировку с изображением Роналду, после чего Криш подарил ему свою футболку и одежду бренда CR7.
И хотя популярность стримера давно вышла за пределы футбольной тематики — он общался с Хабибом Нурмагомедовым, а видео с роботом-собакой, стреляющим в него огнём, набрало миллионы просмотров, — именно футбол и Роналду принесли Уоткинсу мировую славу.
В студии с Анри и Ибрагимовичем.
Одним из самых ярких моментов участия IShowSpeed в ЧМ-2026 стало его появление на матче Португалии с ДР Конго в традиционной вьетнамской конусообразной шляпе с изображением португальского кумира. Аксессуар ему лично подарил болельщик Нго Чыонг Динь из Дананга, а изготовил художник Нгуен Куанг Чунг.
Когда португальцы забили гол, Speed вскочил с места, закричал и начал бешено праздновать. Видео с его реакцией мгновенно разлетелось по соцсетям и мировым СМИ. Те, кто следит за стримером, знают: такое поведение для него абсолютная норма — он всегда взрывается эмоциями, когда на поле выходит Роналду или сборная Португалии.
Забавных инцидентов с участием блогера хватает — иначе он бы не был столь популярен. Один такой случился в студии перед матчем первого тура США — Парагвай, где в компании легендарных Тьерри Анри и Златана Ибрагимовича оказался и IShowSpeed в футболке сборной одной из стран — хозяек турнира с семёркой на спине.
В какой-то момент ведущие спросили Даррена, кто, по его мнению, выиграет турнир. Speed без колебаний заявил, что Кубок поднимет сборная Португалии и её капитан Криштиану Роналду. Реакция легенд была красноречивой: Анри просто отвернулся, а Ибрагимович забрал у стримера микрофон и толкнул его — понятно, что в шутку.
«Вот увидите, Роналду победит, я обещаю вам, это случится скоро! Сиу, детка», — кричал удаляющийся IShowSpeed. Этот момент мгновенно стал вирусным и породил множество мемов.
Популярность Уоткинса настолько велика, что во время той же встречи с ним прямо на трибуне пообщался президент ФИФА Джанни Инфантино. Он в шутку пообещал стримеру отдать свой пиджак и на пять минут сделать главой организации. А вот общению с мэром Нью-Йорка на игре Бразилии и Марокко предшествовала забавная ситуация. Блогер не сразу понял, что сидит на трибуне рядом с Зохраном Мамдани и догадался только после подсказок зрителей в чате. Благо тот не обиделся и даже признался, что слушает посвящённую ЧМ песню Уоткинса каждое утро.
В тот же день IShowSpeed встретил на трибуне бразильскую легенду — Роналдо. Блогер, будучи в футболке мадридского «Реала», похвастался накачанным прессом и спросил у бразильца, сможет ли он сыграть на чемпионате мира — 2030. Роналдо рассмеялся и ответил, что для этого потребуется ещё лет 50 подготовки.
Гимн от стримера.
Накануне мундиаля блогер выпустил собственную песню World Cup (Champions). Трек стал настоящим хитом. Фанаты требовали включить его в официальный альбом чемпионата мира, и ФИФА пошла навстречу. Песня появилась там наряду с композициями Шакиры, Лизы из Blackpink, Анниты, Ремы, Burna Boy и The Rolling Stones.
Впереди у IShowSpeed стримы матчей плей-офф. Он уже анонсировал трансляции встреч Аргентина — Австрия, Норвегия — Франция и Колумбия — Португалия. В последней игре на поле выйдет его кумир Роналду. А уж если португалец забьёт, остаётся только представить, что Уоткинс устроит в эфире.