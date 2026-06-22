Шляпа из Вьетнама, толчок от Ибрагимовича и шутка президента ФИФА: почему стримеру доверили транслировать игры ЧМ

Популярность Уоткинса настолько велика, что во время той же встречи с ним прямо на трибуне пообщался президент ФИФА Джанни Инфантино. Он в шутку пообещал стримеру отдать свой пиджак и на пять минут сделать главой организации. А вот общению с мэром Нью-Йорка на игре Бразилии и Марокко предшествовала забавная ситуация. Блогер не сразу понял, что сидит на трибуне рядом с Зохраном Мамдани и догадался только после подсказок зрителей в чате. Благо тот не обиделся и даже признался, что слушает посвящённую ЧМ песню Уоткинса каждое утро.