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Мостовой: Месси — величайший из футболистов всех времён и народов

Экс-футболист Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Экс-футболист Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

«Месси — величайший из футболистов всех времён и народов. Человеку почти 40 лет, и он ещё лучшим бомбардиром становится. Я ещё лет семь назад говорил: “Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол”, — приводит его слова СЭ.

22 июня Месси оформил дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Австрией. Благодаря этим голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, обойдя Мирослава Клозе.

А в первом туре Месси оформил хет-трик в игре с Алжиром.

Ранее Петер Шмейхель заявил, что гол Месси в ворота команды Австрии в матче ЧМ-26 нельзя было засчитывать.