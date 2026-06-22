Мостовой: Месси — величайший из футболистов всех времён и народов

«Месси — величайший из футболистов всех времён и народов. Человеку почти 40 лет, и он ещё лучшим бомбардиром становится. Я ещё лет семь назад говорил: “Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол”, — приводит его слова СЭ.