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Лейбористская партия не может решить проблемы британцев, заявил эксперт

Огуз Оян: Лейбористская партия не может решить проблемы британцев.

АНТАКЬЯ (Турция), 22 июн — РИА Новости. Лейбористская партия при премьер-министре Кире Стармере не может решить проблемы британцев, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

По мнению Ояна, Стармер не внушал доверия в том, что касается внешней политики, в том числе в его поддержке Украины.

Эксперт считает, что Лейбористская партия стала придерживаться более правых позиций, чем в эпоху Тони Блэра, в результате потеряла часть своих сторонников из-за «размытой» целевой аудитории.

«На самом деле Стармер должен был уйти в отставку еще до местных выборов, а Лейбористская партия тем самым расчистила бы путь для более новой и активной политической силы», — считает Оян.

«Лейбористская партия в нынешнем ее положении и с текущей идеологической направленностью неспособна решить проблемы британцев, ей нужна полномасштабная перестройка идеологии. Кроме того, под вопросом способность партии выбрать нового кандидата на пост премьер-министра и получить вотум доверия», — отметил эксперт.

По его мнению, Британия может выйти из «крена направо» за счет голосов избирателей, однако проблемой остается наличие, как и во многих уголках Европы, стремящихся к агрессивным политическим методам лидеров.

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