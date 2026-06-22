Россия отвергла обвинения в причастности Москвы к атаке по Киево-Печерской лавре

Россия отвергает обвинения в причастности Москвы к атаке на Киево-Печерскую лавру — это очередная пропагандистская акция, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
«Решительно отвергаем любые обвинения в свой адрес», — цитирует её выступление на заседании СБ ООН РИА Новости.
Евстигнеева также назвала представленные киевским режимом материалы о якобы применении БПЛА «Герань» по святыне очередной пропагандистской акцией.
15 июня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий на территории Киево-Печерской лавры был поражён ракетой американского ЗРК Patriot ВСУ.
По данным ведомства, некорректная работа ЗРК может быть связана с тем, что Киеву передали ракеты с истёкшим сроком годности.