В Риме прошли конференция и выставка к 85-летию начала Великой Отечественной

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. В Русском доме в Риме провели конференцию «Неизвестные истории борцов с нацизмом: партизаны в Италии» и выставку, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие, на которое собралось большое число итальянских гостей, началось с минуты молчания.
«Сегодня, спустя 85 лет после трагических событий 22 июня 1941 года, мы вспоминаем о подвиге советских партизан в Италии, историях участников Сопротивления и свидетельствах итальянских солдат, оказавшихся на Восточном фронте. Это возможность рассказать о тех, чьи судьбы стали частью общей истории России и Италии. А одной из задач Русского дома в Риме мы как раз и считаем сохранение памяти об историях мужества, самопожертвования и о цене мира для последующих поколений. Мы рассказываем о том, что на Западе сегодня пытаются исказить, переписать или вовсе вычеркнуть со страниц учебников истории», — сказала директор Русского дома Дария Пушкова.
В приветственном слове посол РФ в Италии Алексей Парамонов напомнил, что 22 июня 1941 года посольство СССР в Королевстве Италия получило ноту правительства Бенито Муссолини, в которой объявлялось о вступлении Италии в войну на стороне гитлеровской Германии. Итальянский экспедиционный корпус в России, ставший позднее 8-й итальянской армией из почти 230 тыс. человек и подчинявшийся командованию 11-й немецкой армии на юге России, понес большие потери. Зимой 1942−1943 годов итальянская армия была практически уничтожена в ходе операции «Сатурн». По данным Исторического бюро Генштаба России, потери в ходе сражений составили 84 300 убитыми и пропавшими без вести. Еще 48 967 итальянских военнослужащих оказались в плену.
«Вместе с тем, в тот же период были и другие итальянцы, которые не приняли решение Муссолини, героически боролись с фашизмом и влились в итальянское движение Сопротивления. Вместе с ними в рядах партизанских формирований сражались и бывшие советские военнопленные, сумевшие бежать из лагерей или избежать депортации», — указал посол.
Общая память и памятники.
Выступивший перед собравшимися историк и писатель Джамбаттиста Кадоппи отметил необходимость сохранения памяти о борьбе с фашизмом и нацизмом в качестве единой исторической идентичности. «Разрушение и снос мемориалов советским воинам — это не просто акт геополитики, но удар по исторической памяти и ее памятникам», — считает он. Кадоппи предлагает внести памятники борьбы с фашизмом и нацизмом в список наследия ЮНЕСКО. «Тогда любое покушение — станет преступлением против исторического культурного наследия», — указал спикер. Он также считает, что если эти памятники, включая мемориалы партизанам в Италии, станут объектами материального наследия человечества, они позволят не только сохранить память о подвиге, но и преодолеть геополитические проблемы современности. «Их можно использовать в качестве культурной дипломатии, дипломатии общей памяти, сделать основой для единства», — добавил он. Кадоппи является автором нескольких книг, в том числе о советских партизанах, сражавшихся за освобождение Италии от нацизма и фашизма.
Другой исследователь Джованни де Блазис приоткрыл завесу над судьбой тех, кто не по собственной воле оказался в том самом итальянском экспедиционном корпусе. В его книгах собраны отрывки фронтовых писем итальянских солдат, в которых они рассказывают часто о милосердном к ним отношении в России, несмотря на то, что они пришли как враги.
В зале Русского дома развернули выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». Документы, фотографии, фронтовые письма, плакаты, живописные и графические работы, воспоминания фронтовиков — участников боев летом 1941 года собраны Музеем Победы совместно с Государственным учреждением «Мемориальный комплекс “Брестская крепость — герой” Республики Беларусь и при участии частных коллекционеров.