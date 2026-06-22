Выступивший перед собравшимися историк и писатель Джамбаттиста Кадоппи отметил необходимость сохранения памяти о борьбе с фашизмом и нацизмом в качестве единой исторической идентичности. «Разрушение и снос мемориалов советским воинам — это не просто акт геополитики, но удар по исторической памяти и ее памятникам», — считает он. Кадоппи предлагает внести памятники борьбы с фашизмом и нацизмом в список наследия ЮНЕСКО. «Тогда любое покушение — станет преступлением против исторического культурного наследия», — указал спикер. Он также считает, что если эти памятники, включая мемориалы партизанам в Италии, станут объектами материального наследия человечества, они позволят не только сохранить память о подвиге, но и преодолеть геополитические проблемы современности. «Их можно использовать в качестве культурной дипломатии, дипломатии общей памяти, сделать основой для единства», — добавил он. Кадоппи является автором нескольких книг, в том числе о советских партизанах, сражавшихся за освобождение Италии от нацизма и фашизма.