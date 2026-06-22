Месси признался, что злился из-за промаха с пенальти в матче с Австрией на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от промаха с пенальти в матче чемпионата мира с командой Австрии.
«Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но мне удалось исправить ситуацию», — приводит его слова пресс-служба сборной.
Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:0. Месси в этой игре отметился дублем. При этом он не реализовал 11-метровый удар в начале игры.
Сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавила группу J. На счету австрийцев три очка — команда занимает вторую позицию.
Ранее Месси высказался о победе над командой Австрии на чемпионате мира 2026 года.