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Месси признался, что злился из-за промаха с пенальти в матче с Австрией на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от промаха с пенальти в матче чемпионата мира с командой Австрии.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от промаха с пенальти в матче чемпионата мира с командой Австрии.

«Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но мне удалось исправить ситуацию», — приводит его слова пресс-служба сборной.

Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:0. Месси в этой игре отметился дублем. При этом он не реализовал 11-метровый удар в начале игры.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавила группу J. На счету австрийцев три очка — команда занимает вторую позицию.

Ранее Месси высказался о победе над командой Австрии на чемпионате мира 2026 года.