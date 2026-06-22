Постпредство России при ООН: удар по автобусу с детьми мог быть провокацией против Минска

«В результате этого гнусного преступления погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска, у которой осталось две дочери. Еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).