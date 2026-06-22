В Тегеране сообщили о согласовании разблокировки $12 млрд иранских активов

«В ходе переговоров было окончательно согласовано подписание (документа. — RT) о разблокировке замороженных иранских активов на сумму $12 млрд», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о выгоде для США от разморозки иранских активов.
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