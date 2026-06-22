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Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер на 90-м году жизни

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Союзе кинематографистов России.

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Союзе кинематографистов России.

В опубликованном на сайте организации сообщении отмечается, что Ножкина не стало в понедельник, 22 июня.

«Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, Нашей Победы!» — говорится в публикации.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 90 лет британского актёра Дэвида Дейкера, известного широкому зрителю по роли в сериале «Доктор Кто».