«Поддался давлению»: западные СМИ — об отставке Кира Стармера

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала ожидаемым событием для западной прессы. Axios напоминает о «многонедельной суматохе» в британском правительстве после провала правящей партии на майских выборах. The Washington Post обращает внимание на эмоциональную прощальную речь премьера, а The Independent перечисляет ключевые факторы, которые привели к падению популярности лейбористского правительства. Главным результатом деятельности Стармера Reuters называет крах традиционной для Великобритании двухпартийной системы.
Западные СМИ активно комментируют отставку премьер-министра Великобритании.
Как отмечает Axios, решение Стармера сложить с себя полномочия было озвучено в понедельник, 22 июня «после многонедельной суматохи в его правительстве». Сообщается, что он продолжит исполнять обязанности премьера, пока Лейбористская партия не выберет нового лидера — по словам Стармера, это должно произойти до сентября, то есть до конца парламентских каникул.
«Вопрос, который задаёт сейчас моя партия, заключается в том, являюсь ли я наилучшим кандидатом, чтобы вести нас на следующие всеобщие выборы. Я услышал ответ моей парламентской партии на этот вопрос, и я с готовностью принимаю этот ответ», — приводит Axios фрагмент речи уходящего премьера.
«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подаёт в отставку».
Новостной портал напоминает, что однопартийцы активно призывали Стармера сложить полномочия после «провальных» выборов в местные органы власти: в мае лейбористы потеряли контроль над парламентом Уэльса, показали худшие результаты на выборах в Шотландии и потеряли более 1,2 тыс. мест в муниципальных советах по всей Англии.
«Премьерство Стармера стало одним из самых коротких в современной истории Великобритании, — констатирует Axios. — В 2022 году Лиз Трасс занимала этот пост всего 44 дня. Риши Сунак, избранный в 2022 году, продержался один год и восемь месяцев, а Стармер, избранный 5 июля 2024 года, — чуть меньше двух лет».
Журналисты отмечают, что теперь лейбористам придётся срочно выбирать нового лидера на фоне экономического кризиса. «Главным претендентом на роль преемника» считается бывший министр здравоохранения Энди Бернэм, недавно вернувшийся в парламент с обещанием «изменить Лейбористскую партию», говорится в материале.
Прослезился на пороге резиденции.
Именно необходимостью партийной «перезагрузки» объясняет отставку Стармера The Washington Post (WP).
Премьер-министр Великобритании «поддался давлению законодателей из его собственной Лейбористской партии, после того как сокрушительное поражение на местных выборах по всей стране в прошлом месяце спровоцировало мятеж (в парламенте. — RT)», пишет газета.
«Премьер-министр Великобритании Стармер подаёт в отставку: лейбористское правительство стремится к перезагрузке».
Издание отмечает, что британский руководитель был «эмоциональным», когда объявлял о своём уходе.
«Стоя у дома 10 по Даунинг-стрит, Стармер рассказал о достижениях своего правительства за два года у власти, а затем прослезился на словах о том, что в понедельник утром сообщил королю Карлу III о своём решении и вскоре посвятит себя своей семье», — передаёт WP.
По выражению авторов публикации, эта отставка продлевает «эпоху политической неразберихи в Великобритании».
Характеризуя период пребывания Стармера на посту премьер-министра, американская газета отмечает его нерешительность во время «экономической стагнации» и «непростые отношения с президентом (США. — RT) Дональдом Трампом».
«Разногласия с Трампом особенно ярко проявились в воскресенье, когда президент США в последний раз поддел Стармера, объявив, что тот уйдёт в отставку, то есть выпроводив британского лидера за дверь ещё до того, как Стармер выступил с собственным заявлением», — подчёркивает WP.
Напомним, незадолго до этого во время саммита G7 во Франции западная пресса обратила внимание, что Трамп не стал проводить двустороннюю встречу со Стармером и не пригласил его на обсуждение украинского кризиса в узком кругу. Журналисты The Guardian указывали на «хрупкость» позиций британского премьера и прогнозировали, что саммит станет «одним из его последних выходов на мировую арену».
«Разлом двухпартийной системы».
Британское издание The Independent перечисляет «ключевые моменты», приведшие к быстрому падению Стармера. Среди них — резкий разворот политического курса в вопросе социальных расходов, отставка министра обороны Джона Хили из-за разногласий по поводу военного бюджета и, конечно же, скандал с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, несмотря на его давнюю дружбу с Джеффри Эпштейном.
Издание отмечает резкое падение популярности премьер-министра, который в июле 2024 года привёл свою партию к убедительной победе на парламентских выборах и прервал долгое правление консерваторов.
«Опрос YouGov показывает, что только 18% населения страны проголосовали бы за лейбористское правительство», — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что неприязнь лично к сэру Киру выразили 61% респондентов.
По мнению журналистов издания Deadline Hollywood, после объявления Стармера об отставке «Великобритания погрузилась в очередной политический кризис».
«Один из самых непопулярных премьер-министров столетия, согласно опросам общественного мнения, Стармер стал шестым за последние десять лет британским премьером, который сам ушёл с должности, а не лишился её по итогам выборов», — констатирует издание.
«Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера сигнализирует о начале периода политической турбулентности».
На решение премьера могло повлиять то обстоятельство, что две немейнстримные правые партии — Reform UK во главе с Найджелом Фараджем и Restore Britain Руперта Лоу — быстро набирают популярность, рассуждает Deadline Hollywood. В противостоянии с этими политическими силами лейбористы делают ставку на нового лидера — Энди Бернэма, показавшего хорошие результаты на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд, полагают в Deadline Hollywood.
«Нелюбимый и не имеющий цели, премьер-министр Великобритании Стармер подаёт в отставку спустя всего два года».
Схожую оценку выражает Reuters.
«Стармер надеялся, что именно эта угроза обеспечит ему поддержку, и говорил в феврале своей Лейбористской партии, что борьба с Reform UK — это “борьба всей нашей жизни”. В конечном счёте эту борьбу он проиграл», — отмечает Reuters.
«Нелюбимый» премьер, по словам многих его однопартийцев, не имел ни «большой идеи», ни «чёткого направления», ни просто «убеждений», говорится в материале. «Самым долговечным наследием» Стармера Reuters называет «разлом двухпартийной системы» в Великобритании.
«Местные выборы в Англии и парламентские выборы в Шотландии и Уэльсе показали, что традиционная двухпартийная система Великобритании рухнула», — резюмирует новостное агентство.