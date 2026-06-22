«Поддался давлению»: западные СМИ — об отставке Кира Стармера

Напомним, незадолго до этого во время саммита G7 во Франции западная пресса обратила внимание, что Трамп не стал проводить двустороннюю встречу со Стармером и не пригласил его на обсуждение украинского кризиса в узком кругу. Журналисты The Guardian указывали на «хрупкость» позиций британского премьера и прогнозировали, что саммит станет «одним из его последних выходов на мировую арену».