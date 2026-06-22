Трамп назвал глупым отказ стран Европы помогать США в войне с Ираном

«Мы тратим все эти деньги, а потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах — это мелочь, это не что-то важно… Они говорят: “Нет, предпочтём не помогать”. Глупо так говорить, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим. И, возможно, так и поступим», — цитирует Трампа ТАСС.