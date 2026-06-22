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Трамп назвал глупым отказ стран Европы помогать США в войне с Ираном

Американский президент Дональд Трамп назвал глупым отказ стран Европы помогать США в войне с Ираном — по его словам, Штаты теперь тоже в ответ могут отказать в помощи союзникам по НАТО в европейском регионе.

Американский президент Дональд Трамп назвал глупым отказ стран Европы помогать США в войне с Ираном — по его словам, Штаты теперь тоже в ответ могут отказать в помощи союзникам по НАТО в европейском регионе.

Он отметил, что США потратили на протяжении многих лет триллионы долларов на защиту Европы.

«Мы тратим все эти деньги, а потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах — это мелочь, это не что-то важно… Они говорят: “Нет, предпочтём не помогать”. Глупо так говорить, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим. И, возможно, так и поступим», — цитирует Трампа ТАСС.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова ранее выразила мнение, что Трамп недоволен отсутствием поддержки Европы по Ирану.

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