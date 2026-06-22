В Иране опровергли утверждения об отказе Тегерана от поддержки «Хезболлах»

Он также указал, что иранские власти рассматривают шиитские военизированные группировки, действующие на территории Ирака, как «движение сопротивления в ответ на действия террористических организаций, особенно [террористической группировки] “Исламское государство” (запрещена в РФ)». Кроме того, по словам ас-Садега, в Иране считают, что «действия [шиитских] отрядов сопротивления в Ираке являются естественной реакцией народа на оккупацию и иностранную агрессию». По убеждению иранского посла, «присутствие американских войск в Ираке делает его безопасность и стабильность уязвимыми для региональных конфликтов».