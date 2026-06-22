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В Иране опровергли утверждения об отказе Тегерана от поддержки «Хезболлах»

Ливанский вопрос был неотъемлемой частью позиции исламской республики на переговорах с США, подчеркнул посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем ас-Садег.

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем ас-Садег опроверг информацию, что Тегеран якобы отказался от оказания поддержки ливанской шиитской организации «Хезболлах» в ходе диалога с представителями Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство INA.

«Ливанский вопрос всегда был неотъемлемой частью позиции исламской республики на переговорах с США», — отметил иранский посол в Багдаде, добавив, что «Тегеран всегда связывал прекращение огня на ливанском фронте с окончанием боевых действий и в Иране, и в зоне Персидского залива в целом». «Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних», — подчеркнул ас-Садег.

Он также указал, что иранские власти рассматривают шиитские военизированные группировки, действующие на территории Ирака, как «движение сопротивления в ответ на действия террористических организаций, особенно [террористической группировки] “Исламское государство” (запрещена в РФ)». Кроме того, по словам ас-Садега, в Иране считают, что «действия [шиитских] отрядов сопротивления в Ираке являются естественной реакцией народа на оккупацию и иностранную агрессию». По убеждению иранского посла, «присутствие американских войск в Ираке делает его безопасность и стабильность уязвимыми для региональных конфликтов».

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